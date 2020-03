Grenzverkehr : Die letzte Grenze ist noch offen

Losheim (fpl) Alles macht dicht, bleibt daheim, versiegelt die Bude. Und Grenzen werden geschlossen, sogar im grenzenlosen Europa. Noch aber kann man in diesen beängstigenden Coronatagen zumindest nach Belgien rüber – und zurück.

Wie lange das noch so bleiben wird, ist nicht bekannt. Auf unsere Nachfrage bei der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Eupen hieß es: Vorerst sei keine Schließung geplant. Aber auch das ist, wie unser Foto, nur eine Momentaufnahme. Und es kann sich, wie fast alles in diesen Tagen, schnell ändern.

Foto: Fritz-Peter Linden