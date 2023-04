„Pflichttermin im Prümer Land“ Diese Themen bietet die Grenzlandschau 2023 ihren Besuchern

Prüm · Die 28. Grenzlandschau (GLS) startet am Samstag, 29. April in Prüm. Bartolomé Lliteras ist seit seinem 16. Lebensjahr als Feuerwehrmann mit von der Partie. Auf der anderen Seite feiert Johannes Reuschen seine GLS-Premiere als Stadtbürgermeister. Beide wissen, was an diesen Tagen wichtig wird.

25.04.2023, 12:53 Uhr

Seit Jahr und Tag bei der Grenzlandschau im Hintergrund dabei: Bartolomé Lliteras. Foto: Fritz-Peter Linden

Wer etwas über den guten Geist der Grenzlandschau erfahren möchte, fragt am besten Bartolomé Lliteras. Der Rentner ist Mitglied des Planungs-Teams der GLS. Involviert ist er aber schon seit seinem 16. Lebensjahr, als er in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten ist.