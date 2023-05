Konzert Wieder da: So rockte Jupiter Jones die Grenzlandschau in Prüm (Fotostrecke)

Am Sonntagabend feierte Jupiter Jones im Rahmen der Grenzlandschau ihre Rückkehr in die alte Heimat und begeisterte das Publikum in Prüm. Knapp 600 Zuschauern waren in die Markthalle gekommen und feierten mit der Band - 12 Jahre nach ihrem letzten Live-Auftritt in Prüm - ein wunderbares Konzert, welches der Auftakt zu ihrer großen Deutschland­tournee war.