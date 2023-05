Internationale Handelsmesse Besucheransturm bei der Prümer Grenzlandschau - auch am Montag (Fotos)

Und der Sonntag wird noch stärker – viel stärker: Schon vor dem Mittag werden die Schlangen an den an den Kassenhäuschen immer länger. 8500 Menschen werden es bis zum Abend sein. Zum Vergleich: bei der letzten GLS vor der Pandemie 2019 waren es 7000. „Irre“ – „Wahnsinn“ – „schön“: So hört man immer wieder jemanden ausrufen angesichts des Ansturms. „Es sind überall Leute, drinnen wie draußen“, sagt Elke Dahm von der Ausstellungsleitung. Und auch an den Imbissen knubbelt sich die Kundschaft. Der Versuch, „mal in Ruhe mit ein paar Ausstellern zu reden“, er ist praktisch zum Scheitern verurteilt, so viel Andrang herrscht an vielen Ständen. Ein paar Gespräche sind aber doch drin: Etwa bei den Unternehmen wie Stihl und dem Prüm Türenwerk, die eine Reihe von jungen Leuten an ihren Ständen haben – Team Ausbildung sozusagen. Und, schon Interessenten gehabt? „Es waren schon welche da“, sagt Johannes Fiedler am Stihl-Stand. Insgesamt, schätzt sein Kollege Elias Neumann, dürften es am Sonntagmittag „schon sechs oder sieben“ sein, die bald in den Betrieb reinschnuppern werden.