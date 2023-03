140 Aussteller Sie ist zurück: Jupiter Jones bei der Grenzlandschau in Prüm - Was Besuchern geboten noch wird

Die Grenzlandschau (GLS) kommt zurück, in altbewährter Form und das schon zum 28. Mal. Doch für Messe-Geschäftsführer Sebastian Wiesen, zugleich Leiter der Touristinformation Prümer Land, und Stadtbürgermeister Johannes Reuschen ist es in ihren Positionen die erste, die es verantwortlich zu bestreiten gilt. Organisatorisch zieht Wiesen im Hintergrund die Strippen. Jedoch: „Ich mache hier nichts alleine. Ich habe ein funktionierendes Team – und das ist super“, sagt er. Aktuell sei er gerade damit beschäftigt, die Inhalte für die anstehende Handelsmesse für die Presse aufzubereiten. „Das Programm ist noch ein Thema, an dem wir dran sind, und die PR“, sagt er.