Stärkster Tag diesmal war der Sonntag, an dem trotz Kälte und Regenschauern 7400 Menschen auf das GLS-Gelände und in die Zelte strömten. Wichtiger als die Besucher-Marke war aber allen die sehr positive Bewertung der 27. Messe bei Ausstellern und Gästen: „Und das freut einen“, sagt Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandy – „großer Dank und ein Kompliment an alle, die da waren und mitgeholfen haben“. Zumal man sich in der Vorbereitungszeit ja doch immer sage: „Hoffentlich geht alles gut.“ Aber: alles ging auch gut . Also herrsche jetzt vor allem Erleichterung bei allen GLS-Verantwortlichen.

Den 170 Ausstellern aus der Eifel, aus Belgien und Luxemburg ging es nicht allein um den Verkauf dessen, was sie im Angebot haben. Einige nutzten die Grenzlandschau auch dafür, Nachwuchs zu finden. Und auch das sei vielen gelungen, sagt Manfred Schuler von der Verbandsgemeinde Prüm.