Coronavirus : Korkenknallen in den Grenzgemeinden

Szenen von der Grenze: Dasburgs Ortsbürgermeisterin Silke Nelles freut sich über die Öffnung. Foto: Fritz-Peter Linden

Dasburg/Bollendorf/Echternacherbrück Von Samstag an wird nicht mehr kontrolliert zwischen Deutschland und Luxemburg. In den Dörfern der Westeifel reagiert man überschwänglich auf die ersehnte Nachricht.

Grenze offen – am Samstag gehen die regulatorischen Schlagbäume zwischen Deutschland und Luxemburg wieder hoch: „Wir trinken hier gerade eine Flasche Sekt“, sagt Silke Nelles, die Ortsbürgermeisterin von Dasburg und Chefin eines Friseursalons. Sie stößt mit ihren beiden Mitarbeiterinnen an – ein Stein sei ihr vom Herzen gefallen, als Bundesinnenminister Horst Seehofer die Ansage machte. Man habe den Livestream verfolgt – „da war es hier mucksmäuschenstill“. Als dann die erhoffte Ankündigung kam, wurde es ein bisschen lauter – und die Korken knallten. Auch die Bürger seien „megafroh“ darüber. Hier lebt einer vom anderen: „Die kommen zu uns, wir fahren zu ihnen.“

Und jetzt? Hat die Friseurin Anrufe ohne Ende von dies- und jenseits der Grenze, immerhin gut 60 Prozent ihrer Kunden seien aus dem Großherzogtum. Normalerweise ist der Salon nur bis 13 Uhr geöffnet, „aber ich muss jetzt ganze Tage öffnen, sonst komm ich mit der Arbeit nicht hinterher“.

Info Das sagen Bürger Miguele Contarini, Echternach: „Ich empfinde die Öffnung als zu früh. Die Menschen sind doch eher unvernünftig. Aber im Alltag macht es vieles einfacher. Ich muss täglich von Echternach nach Bollendorf, um meine Mutter zu unterstützen“. Norbert Morsch, Echternacherbrück: „Wir sind den freien Übergang über die Sauer gewohnt, die Grenzschließung hat uns alle sehr eingeschränkt. Gut, wenn das am Samstag vorbei ist“. Sascha Blum, Osann-Monzel: „Mich hat das eigentlich wenig gestört. Ich hab die Prozedur jeden Tag geduldig ertragen“. Denis Kölbel, Trier: „Ich bin täglich von Trier nach Echternach und zurück gefahren. Das hat schon sehr genervt. Endlich ist das jetzt bald vorbei.“ ⇥(rh)

Auf Trab war Silke Nelles aber auch in der Zeit zuvor. Sie wandte sich an die Politik, schrieb unter anderem an den Eifeler Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder. „Ich habe gesagt: Wir gehen alle vor die Hunde, wenn die Grenze zu bleibt.“ An Schnieder hat Silvia Hauer auch geschrieben. An Seehofer und an Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Mehrfach. „Wir haben auf allen Kanälen halt alles versucht, was uns eingefallen ist“, sagt die Ortsbürgermeisterin von Bollendorf. Schließlich gehe es geht nicht nur um Berufspendler, die nervenaufreibend lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. „Für alle Bürger ist das alltägliche Leben stark eingeschränkt.“

Deutsche tanken in Luxemburg, Luxemburger kommen nach Deutschland einkaufen, auf der einen Seite gibt es den Metzger, auf der anderen eine Bäckerei. Und die Luxemburger sind in Deutschland, das bestätigen die Ortsbürgermeister der Grenzgemeinden unisono, ein wichtiger Teil der Kundschaft. Aber es geht natürlich nicht nur ums Geschäft.

In Echternacherbrück beispielsweise sind mehr als die Hälfte aller Einwohner Luxemburger. „Die Verbindungen sind eng und vielfältig“, sagt Gerhard Krämer, Ortsbürgermeister in Echternacherbrück. So hätten etliche Luxemburger ihre Pferde auf deutscher Seite stehen, es gäbe Freundschaften und auch familiäre Bande. „Normalerweise merken wir hier doch schon lange nicht mehr, dass es eine Grenze gibt“, sagt Krämer. Das hat sich Mitte März geändert – und zwar auf eine Weise, die Fingerspitzengefühl hat vermissen lassen, kritisiert der Orts-Chef.

„Die haben am Anfang ja mit Maschinengewehren da gestanden“, sagt Krämer. Das gehöre zwar zur üblichen Ausrüstung, aber erst nach Wochen sei man darauf gekommen, dass der kontrollierende Beamte nicht zwingend ein Gewehr braucht und ein weiterer, bewaffneter Kollege sich im Hintergrund aufhalten kann, was dann weniger einschüchternd wirkt. Welche Erfahrung die Passanten an der Grenze machten, hing davon ab, mit wem sie es zu tun hatten, berichtet Krämer: „Da fuhren manche morgens um 10 Uhr ihre Mutter nach Luxemburg besuchen, und das ging als dringendes Anliegen durch, und nachmittags gab es Probleme.“

Auf beiden Seiten kam das Prozedere nicht sonderlich gut an. „Es ist schwer nachvollziehbar, dass man von Kiel nach München reisen kann, aber die Brücke von Echternacherbrück nach Echternach ist dicht“, sagt Krämer. In den ersten Wochen der Pandemie sei das Verständnis noch größer gewesen, sagt auch Bollendorfs Orts-Chefin. Aber mit der Zeit wurde die Kritik immer lauter. Hinzu kommt: Dass Deutschland sich derart abriegelt, wurde von Luxemburgern in sozialen Medien harsch kommentiert.

Aus Nachbarn wurden „ihr“ und „wir“. Krämer hat das in Teilen verfolgt und sagt: „Da gab es richtige Stimmungsmache gegen Deutschland.“ Sein Wunsch: „Wir sind doch eine Großregion. Es wäre wichtig, wenn wir in einer solchen Situation auch als Großregion agieren könnten.“

Dass es Frust an der Grenze gab, weiß auch Moritz Petry: „Wir mussten hier vor Ort oft deeskalierend wirken“, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel. Er ist aber überzeugt, dass ein „grenzübergreifendes Miteinander“ bald wieder Alltag ist. Deshalb freut auch er sich auf Samstag: Endlich wieder ein Stück normales Leben an der Sauer.

„Endlich – das ist das Wort, das hier allen durch den Kopf geht“, sagt auch Andreas Kruppert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld. Die Freude sei groß, weil die Grenzschließung „einfach eine unglaubliche Einschränkung für viele war.“ Kruppert hatte am vergangenen Samstag, dem Europatag, mit den Kollegen aus den Gemeinden hüben wie drüben für die Grenzöffnung demonstriert (der TV berichtete). Die Schließung habe noch einmal deutlich werden lassen, „was für ein Glück wir haben, dass wir in einem geeinten Europa leben und Grenzen so nicht mehr kennen. Jetzt ist jedem bewusst: Das ist eine große Errungenschaft, die wir unbedingt beibehalten müssen.“

Für Grenzöffnungen hat auch Bollendorfs Orts-Chefin Silvia Hauer am Europatag mit ihrem Amtskollegen aus Berdorf demonstriert – genau wie auch ihr Amtskollege Gerhard Krämer aus Echternacherbrück, Verbandsbürgermeister Petry und Landrat Joachim Streit mit luxemburgischen Kommunalpolitikern in Echternach demonstrierten.

„Es zeigt sich, dass gemeinsamer Protest für die richtige Sache auch Erfolg hat. Ich freue mich über die Entscheidung, die Grenzen nach Luxemburg wieder zu öffnen. Grenzen halten Viren nicht auf, sondern Mundschutz und Kontaktverbote. Das gilt es weiter zu beachten, hüben wie drüben“, sagt Streit.

Am Dasburger Grenzübergang ist die Stimmung entspannt. Wir könnten ja, schlagen die luxemburgischen Zollbeamten vor, in der Nacht auf Samstag nochmal vorbeischauen: „Dann machen wir hier zu.“ Das heißt: Sie bauen den Grenzposten ab. Von genau 0 Uhr an ist dann alles wieder offen.

Szenen von der Grenze: Die luxemburgischen Zollbeamten bauen in der Nacht auf Samstag ihren Posten bei Dasburg wieder ab. Foto: Fritz-Peter Linden

So sieht es jetzt aus: Grenzkontrolle in Echternacherbrück. Foto: Rudolf Höser