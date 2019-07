Vereine : Grillen und Freibier zur Kirmes

Lützkampen (red) Der Musikverein „Grenzland“ Lützkampen lädt am Wochenende vom 27. und 28. Juli zur Kirmes ein. Zum Auftakt gibt es am Samstagabend, 27. Juli, ab 19 Uhr am „Alten Pfarrhaus“ ein Fass Freibier und die Musikvereine aus Eschfeld, Großkampenberg und Üttfeld spielen.

