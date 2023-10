Handel Bauernmarkt in Bitburg bei Sommerwetter

Bitburg · Der traditionelle Bauernmarkt hat am Sonntag in Bitburg stattgefunden, gekoppelt an einen verkaufsoffenen Sonntag. Er lockte bei herrlichem Spätsommerwetter Tausende Besucher in die Bierstadt.

08.10.2023, 16:56 Uhr

Von Rudolf Höser