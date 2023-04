15 Meter hoch und 100 Jahre alt Landrat setzt eine Moorbirke

Biersdorf am See · Zum International Tag des Buches gab es eine große Pflanzaktion in Biersdorf. Was der Baum des Jahres ist, der mehr als 100 Jahre alt werden kann.

27.04.2023, 18:36 Uhr

Am Dienstag war der internationale Tag des Baumes. Aus diesem Anlass hatten der Waldbauverein Bitburg e.V. und das Forstamt Bitburg zu einer Pflanzaktion nach Biersdorf am See eingeladen. Baum des Jahres 2023 ist die Moorbirke. Landrat Andreas Kruppert nahm den Spaten in die Hand und pflanzte ein ausgesuchtes Exemplar nahe Biersdorf mit Blick auf den Stausee. Foto: Rudolf Höser Foto: Hoeser Rudolf