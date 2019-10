Wo Milch und Kohle fließen: Große Auktion in Fließem

Fließem In Fließem startet morgen die sechste Auflage der German Master Sales. Bei der Rinderauktion werden hochwertige Zuchttiere aus ganz Europa versteigert.

1,2 Millionen Dollar. So viel wurde bislang für die teuerste Kuh der Welt gezahlt. Dass dieser Rekord am morgigen Freitag in Fließem geknackt werden könnte, ist eher unwahrscheinlich. Hochkarätig wird es aber dennoch.