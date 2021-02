Kostenpflichtiger Inhalt: Große Sanierungspläne : Altbau bleibt, Bordell kommt weg - Was in der Echternacher Straße in Bitburg passiert

Die Karaoke Bar soll neuen Wohnblöcken weichen. Der Altbau, früher ein Restaurant, wird stehenbleiben. Fotos (2): Christian Altmayer Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg Es soll bald so einiges passieren in der Nähe des Maximiner Wäldchens in Bitburg. Die Firma Faberhaus hat in der Echternacher Straße Grundstücke gekauft. Und plant nun, das frühere griechische Restaurant zu renovieren und auf einem Gelände nebenan Mehrfamilienhäuser zu errichten.