Benefiz : Große Spende an drei Einrichtungen

BITBURG (red) Der Club Fifty-One Bitburg hatte zum neunten Mal ins Golf-Resort Bitburger Land zum Benefiz-Golf¬turnier eingeladen. Dank der Spendenbereitschaft zahlreicher Unternehmen aus der Region und der Startgelder der Tur¬nierteilnehmer kamen 24.600 Euro zusammen. Der gesamte Erlös des Benefizturniers geht in diesem Jahr an die sozialen Projekte des „Lichtblick Bit¬burg e.V.“, das „Haus der Jugend Bitburg“ und das „Aufforstungsprojekt in Madagaskar (MASSA)“. Zur Abendveranstaltung erläuterte der diesjährige Präsident Michael Thiex die Ziele und Aufgaben des Club Fifty-One Bitburg. Dem Club ist es wichtig, dass alle erwirtschafteten Gelder den Projekten zugute kommen. Nach der Siegerehrung des Golfturniers wurde der Spendenscheck an Torsten Hauer vom „Haus der Ju¬gend Bitburg“, Dietmar Heck von „MASSA“ und Rudolf Rinnen von „Lichtblick Bitburg e.V.“ überreicht. Der Präsident Michael Thiex bedankt sich im Namen des Club Fifty-One bei allen Sponsoren und Beteiligten. Foto: TV/Golf Fifty-one