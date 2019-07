SPORT : Großer Applaus für die Ehrenamtler

Bitburg Jene, die als langjährige Aktive oder Helfer das Rückgrat des Vereins bilden, standen im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des FC Bitburg.

Im Mittelpunkt des sportlichen Geschehens standen am Sonntag die Auftritte von zwei Mannschaften des 1. FC Köln. Zunächst trennte sich die Legenden-Elf des Geißbock-Clubs und die Lichtblick-Auswahl, welche Geld für schwerkranke, behinderte und in Not geratene Kinder einspielt, 5:5 unentschieden. Der Frauen-Bundesligaaufsteiger aus der Domstadt trat gegen die Bitburger Regionalligakickerinnen an und setzte sich mit 8:0 durch.