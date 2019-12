Abfallwirtschaft : Großer Aufruhr wegen Bio-Tonne

Ein Mitarbeiter der Abfallwirtschaft schiebt aeine braune Tonne mit Biomüll zum Müllwagen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Daun (sts) Nach der Biotonne kommt die Biotüte: Die braune Tonne ist in der Vulkaneifel zum Jahreswechsel Vergangenheit, an ihre Stelle tritt mit dem „Trierer Modell Plus“ ein Bringsystem: Kein anderes Thema hat in diesem Jahr im Kreis Vulkaneifel die Gemüter so erregt.

