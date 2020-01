Schule : Großer Jubel über den ersten Platz

Großer Jubel über 1. Platz Realschule Irrel. Foto: TV/Frau Müller

Irrel (red) Die Klasse 4c der Franziskus-Grund- und Realschule plus in Irrel hat bei ihrer Radfahrausbildung das beste Ergebnis im Eifelkreis Bitburg-Prüm erzielt. Als Belohnung gab es vom Leiter der Jugendverkehrsschule Bitburg, Volker Zanters, 40 Euro für die Klassenkasse.⇥Foto: Grund- und Realschule plus Irrel