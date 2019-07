Trödelmarkt : Trödel und Kunst in St. Vith

Trödelmarkt St. Vith. Foto: TV/Gerd Hennen

St. Vith (red) Zum 22. Kunst- und Trödelmarkt in St. Vith, einem der größten seiner Art in ganz Belgien, werden am Freitag, 2. August, ab 15 Uhr tausende Besucher erwartet. Sie begutachten die Schätze der mehr als 1220 Aussteller aus Flandern und der Wallonie, aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich, den Niederlanden und aus Ostbelgien.

In diesem Jahr erstreckt sich der Markt über mehr als fünf Kilometer Länge durch die Straßen der Stadt. Außerdem öffnen die Restaurants und Cafés ihre Türen und Terrassen.