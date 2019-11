Brauchtum : Großer Zustrom in neuer Heimat

Großer Zustrom in neuer Heimat

Prüm Geschichten, Erzählungen, Witze, Sketche und Lieder: Der traditionelle Mundartnachmittag des Geschichtsvereins Prümer Land zieht 200 Besucher an.

Trotz Umbauarbeiten in der Prümer Volksbank bot die Arbeitsgemeinschaft Mundart des Geschichtsvereins auch am neuen Veranstaltungsort in der Kapelle des Prümer Konvikts beste Unterhaltung. Zwei Stunden lang stand beim Mundartnachmittag die Mundart des Prümer Landes im Mittelpunkt. Zum einen durch Wortbeiträge, zum anderen durch kleine Theaterstücke und den Mundartchor der Arbeitsgemeinschaft, der zwischendurch immer wieder mit Prümer Liedern unterhielt.