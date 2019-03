FOTO: bastelfrau / Frauengemeinschaft Watzerath spendet an „Ein Geschenk für Kinder“ Die stolze Summe von 8.800,- € spendete die Frauengemeinschaft Watzerath in den letzten 9 Jahren an „Ein Geschenk für Kinder“ – und auch 2018 wurde der Verein wieder mit 1.000,- € bedacht. Die rund 20 Frauen und viele weitere helfende Hände veranstalten seit 2007 den großen Adventsbasar in Watzerath und bieten dort eine riesige Vielfalt an selbstgemachter Weihnachtsdeko an: Adventskränze, Gestecke, Tischdekorationen, Kerzenständer, Weihnachtsfiguren, selbstgestrickte Socken und vieles mehr. Drei Wochen lang treffen sich die Frauen im Vorfeld beinahe jeden Abend im Gemeindehaus, um Ideen auszutüfteln und diese in die Tat umzusetzen. „Teilweise sind wir fast schon wie ein Fließband organisiert“ da sind sich alle einig. „Sonst wäre das gar nicht mehr zu schaffen!“ „Ein so großes Engagement muss auch mal an die Öffentlichkeit getragen und gewürdigt werden“ kommentierte Jürgen Schalz von „Ein Geschenk für Kinder“ die Leistung der Frauen bei der offiziellen Spendenübergabe. (Das Foto zeigt einen Teil der drei Generationen der „Bastelfrauen“ bei der Spendenübergabe mit Jürgen Schalz)