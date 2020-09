Idesheim rückt - mit Abstand - zusammen : Großes Interesse am Bürgerfrühstück

Idesheim In Idesheim findet am kommenden Sonntag das zweite Bürgerfrühstück statt. 100 Plätze gibt es und die sind auch schon durch Voranmeldungen besetzt.

Das wird in diesem Jahr genauso sein. Der Musikverein wird mit Abstand spielen, der Sportverein hilft beim Aufbau, die Frauengemeinschaft richtet das Frühstück mit Mitgliedern des Akkordeonorchesters an. Eine besondere Aufgabe hat die Feuerwehr, sie kümmert sich um die Frühstückseier. Der Gemeinderat hilft ebenfalls. Im Angebot sind Kaffee, Eier, regionale Wurstvarianten, Marmelade, Brot und Brötchen.

Stattfindet das Event am Pavillon am Dorfplatz, an dem ein zusätzliches, teils offenes Zelt aufgebaut ist. So ist genug Platz, damit es möglich, ist die Veranstaltung, mit den aktuellen Corona-Richtlinien zu vereinbaren. Eine Einbahnstraßenregelung wird vorgegeben sein.