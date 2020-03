Corona-Angst : Großes Konzert findet statt, ansonsten hagelt es Absagen in der Eifel

Die Rockband Saga gibt am Samstag in Bitburg ein Konzert. Der Termin steht auch wenn ringsum etliche kleinere Veranstaltungen aus Angst vor einer Verbreitung des Coronavirus abgesagt werden. Foto: Saga/Pierre Menard

Bitburg/Prüm Saga rockt am Samstag die Bühne in der Bitburger Stadthalle – trotz Coronavirus. Viele kleinere Veranstaltungen fallen hingegen aus – ob Frauen-Kino oder Vortrag.

Das Konzert mit Nadine Schuster und Wojciech Wieczorek, das für diesen Samstag, 7. März, im Bitburger Haus Beda geplant war, fällt mit Verweis auf die Empfehlung des Gesundheitsamtes aus. Auch der Geschichtsverein Prümer Land verschiebt seine März-Veranstaltungen. Das gilt für den Vortrag „Vor 75 Jahren: Kriegsende in der Westeifel“ am Mittwoch, 11. März, im Gemeindehaus Daleiden sowie für den Vortrag „Die neue Völkerwanderung“ von Prinz Asfa-Wossen Asserate iam Freitag, 13. März, im Prümer Konvikt. Die Veranstaltungen werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Ebenfalls betroffen sind die Vorführungen des Films „Eifel ’45: Vom Untergang zum Neuanfang“ im Eifel-Kino in Prüm am Dienstag, 17. März, und Dienstag, 31. März. Auch hier soll es Ersatztermine geben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können beim Eifel-Kino zurückzugeben werden.

Ebenfalls fallen die Frauen-Kino-Abende an 9. März in Bitburg und am 11. März in Prüm aus, wie die Beratungsstelle donum vitae und die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Marita Singh, mit Verweis auf die aktuelle Lage mitteilen. Ersatztermine sind für September geplant. Die Katholische Erwachsenenbildung verschiebt ihren Vortrag zum Thema „Aktiv gegen den Schmerz“ mit Dr. Christian Elsen in Schönecken von Dienstag, 10. März, auf den Herbst. Die Kulturgemeinschafts Bitburg teilt mit, dass „Der Regenbogenfisch“ am 14. März im Haus Beda ausfällt und bereits gekaufte Eintrittskarten erstattet werden.