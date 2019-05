Medien : Großes Medienangebot

Das Team der Bücherei: Von li.: Elisabeth Dahm, Julia Dahm, Regine Dahm (Stellv. Ltg.), Doris Fandel (Leitung), Monika Heck. Auf dem Foto fehlen: Anne Haubrich und Tilman Plath. Foto: Markus Dahm. Foto: TV/Markus Dahm

Messerich (red) Die Bücherei in Messerich bietet allen Lesefreunden eine Auswahl von etwa 2500 Medien zur kostenlosen Ausleihe an. Der Bestand an Büchern, Hörbüchern und DVDs für Erwachsene, Jugendliche und Kinder wird kontinuierlich aktualisiert.

