Glaube und Bildung : Die Erfolgsgeschichte und der Biesdorfer Geist

Biesdorf Das St.-Josef-Gymnasium Biesdorf hat sein 100. Jubiläumsjahr mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche eröffnet.

In seiner Predigt in der ehemaligen Klosterkirche betrachtete Weihbischof Gebert das Sonntagsevangelium, das von Jesu Erscheinen vor den Jüngern am Osterabend und dem ungläubigen Thomas erzählt. In ihm zeige sich, wie der Osterglaube nur in der personalen Begegnung mit Jesus selbst zu erfassen und der verständliche Zweifel zu überwinden sei. Die dem Thomas dargebotenen Wunden des Auferstandenen seien ein „Identitätsmerkmal Jesu“ und stünden für die Verwundungen des Menschen, in denen Begegnung stattfinde. Diese führe aus der Isolation heraus und zu den Menschen – gemeinsam mit dem empfangenen Heiligen Geist und der Aussendung in seinem Namen.