Kultur : Großes Weihnachtskonzert in der Basilika

Großes Weihnachtskonzert in der Basilika

Prüm Die Weihnachtsstimmung stellt sich ganz allein ein: Bachs Weihnachtsoratorium mit seinem berühmten Eingangschor und Bachtrompeten sowie den weltbekannten Chorälen erklingt am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr, bei einem Konzert in der Prümer St.-Salvator-Basilika.

Unter der Leitung von Regionalkantor Christoph Schömig singen der Kammerchor Westeifel, Eva-Maria Wenz, Christine Wehler, Marc Dostert, Helmut Marmann, unterstützt von der Jungen Philharmonie Bonn. Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro (ermäßigt 10) in der Buchhandlung Hildesheim (Prüm), in den Filialen der Kreissparkasse Bitburg-Prüm sowie im Internet auf www.ticket-regional.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 23 Euro (ermäßigt 13 Euro).