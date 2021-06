Blaulicht : Polizei kontrolliert Motorradfahrer in Roth bei Prüm

Polizei kontrolliert Motorradfahrer in Roth bei Prüm

Roth bei Prüm Im Rahmen der Initiative "Motorradfahren in der Eifel - aber sicher!" führte die Polizeidirektion Wittlich unter Führung der Polizeiinspektion Prüm wurden Sonntag 152 Motorradfahrer auf der B 265 in Roth bei Prüm kontrolliert.

Gleichzeitig kontrollierten die benachbarten Polizeien in Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und die Verkehrsdirektion Euskirchen in ihren Zuständigkeitsbereichen weitere Zweiradfahrer

In Roth musste die Polizei in neun Fällen Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten verhängt werden – vier Mal wegen Veränderungen an Auspuffanlagen, dreimal fuhren Fahrer viel zu schnell und zweimal wurden abgefahrene Reifen beanstandet.