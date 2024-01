Landwirtschaft Bauernprotest: Sternfahrten und Wandersärge

Bitburg/Prüm · Bauern kontra Kürzungen: Die Eifeler Landwirte machen sich am Montag, zum Beginn der bundesweiten Aktionswoche, in großer Zahl auf den Weg in die Kreisstadt. Sie rechnen mit mehr als 200 Beteiligten. Bereits am Freitag ist eine weitere, allerdings privat geplante, Aktion auf dem Bitburger Spittel – um 16 Uhr. Und auch da kann es eng werden.

Und wieder schlagen die Landwirte den Demonstrationsweg ein, am Freitag und am Montag. Foto: Fritz-Peter Linden

Erst Dank, dann Zank - dabei klang das zum Jahresende alles noch so versöhnlich: Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, lobte die Landesregierung und weitere Einrichtungen für die pünktlichen Direktzahlungen an seine Kollegen. Das sei keine Selbstverständlichkeit, in anderen Bundesländern würden „nur Teilbeträge oder gar nichts“ überwiesen.