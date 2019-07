Gemeinde investiert in sauberes Wasser : Das wäre dann weitgehend geklärt

INFO

Weil es so kompliziert ist, hier noch einmal unsere Erläuterung über die Vorgänge in einer Kläranlage: Erste Station des Abwassers ist die Rechenanlage, in der parallel angebrachte Stäbe den groben Schmutz zurückhalten. Das Wasser fließt weiter in den Sandfang: Er sammelt Sand ein, der bei Regen von Dächern, Höfen und Straßen mit Oberflächenwasser zur Anlage geleitet wird. Der Sand sinkt im Fang zu Boden und wird dann entfernt.

Das Abwasser fließt weiter ins Kombibecken: Im äußeren Ring, dem Belebungsbecken, läuft die biologische Reinigung ab, bei der Bakterien die organischen Verschmutzungen fressen. Im inneren Teil, dem Nachklärbecken, wird das gereinigte Abwasser vom Schlamm mit den Kleinstlebewesen getrennt. Das saubere Wasser fließt dann hinaus. Ein Teil des Schlamms wird in einem Rücklaufschlammpumpwerk zurück in das Belebungsbecken gedrückt, wo sich dann die Bakterien wieder an ihre zersetzende Arbeit machen. Der Rest wird in einen Voreindicker befördert, der ihm Wasser entzieht: Der Schlamm „verdickt“. Seine Menge wird in einem Rücklaufschlammmessschacht reguliert.

Das Überschussschlammpumpwerk fördert den im Voreindicker teilentwässerten Schlamm in die Silos. Dort setzt sich weiteres Wasser oben ab und geht in die Anlage zurück.

Der teilentwässerte Schlamm wird derzeit oft noch als Dünger auf Ackerflächen gesprüht. Die Kommunen tun sich derzeit aber zusammen, um den umstrittenen Dünger künftig in einer großen Verbrennungsanlage thermisch zu verwerten, also Wärmeenergie daraus zu gewinnen.