Glaube : Ölbergandacht in Waxweiler

In der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer gab es am Abend des Gründonnerstags eine Andacht zum Leitgedanken „Wir wachen mit Jesus am Ölberg“. Foto: Michael Fischer Foto: Michael Fischer

Waxweiler (red) In der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Waxweiler gab es am Gründonnerstag eine Andacht zum Leitgedanken „Wir wachen mit Jesus am Ölberg“. Entlang des Markus-Evangeliums beleuchteten Marlies Pütz und Michael Fischer mit den Gläubigen die damalige Situation von Jesus im Vergleich zur heutigen Zeit.

