50 Jahre Kreis Bitburg-Prüm : Über die erste Sitzung des Kreistages und die Unausgewogenheit der ersten Stunde

BITBURG/PRÜM Der Gründung Kreises Bitburg-Prüm vor 50 Jahren folgte wenig später auch die erste Kreistagssitzung. Ein Blick auf die Zusammensetzung des damaligen Gremiums.

Die Hausfrau aus Bitburg ist im ersten Kreistag, der sich am 10. Dezember 1970, gut einen Monat nach der Gründung des Kreises Bitburg-Prüm, zur konstituierenden Sitzung trifft, das einzige weibliche Mitglied. Was einer Frauenquote von weniger als drei Prozent entspricht.

Frauen hatten also in den Gründungsjahren des Kreises einen insgesamt recht mageren Einfluss auf politische Entscheidungen. Doch waren sie nicht die einzige Minderheit. Von den 36 Mandaten im Kreistag gingen allein 23 an die CDU. Die SPD hatte neun Sitze und die Wählergruppe Wirtz die restlichen drei. Um Entscheidungen in ihrem Sinne durchzusetzen, war die CDU also nicht auf die Zustimmung der anderen beiden Fraktionen angewiesen.