In der Eifel Warum die Grüne Hölle fast die Wahl zu „Deutschlands schönstem Wanderweg“ gewonnen hat

Das Angebot an Wanderwegen ist in der Eifel geradezu gigantisch. Liebevoll gepflegt, teils über Jahrzehnte erprobt und optimiert laden Hunderte Touren zu sportlichen, aber auch gemütlichen Wanderungen ein. Den Überblick zu bewahren fällt dabei durchaus schwer. Die Südeifel ist nun aber um eine Empfehlung reicher: Die Grüne-Hölle-Tour bei Bollendorf wurde in der Kategorie Tagestouren im Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg 2024“ vom Publikum auf den zweiten Platz gewählt (der Trierische Volksfreund berichtete hier). Verdienter Vize oder doch nur viel Aufregung für eine schöne Wanderstrecke? Wir nennen Ihnen fünf Gründe, warum der Weg tatsächlich nicht verpasst werden sollte.