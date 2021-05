Parteien : Grüne versammeln sich digital

Bitburg/Prüm (red) Der Kreisvorstand Bitburg-Prüm von Bündnis 90/Die Grünen lädt zur öffentlichen digitalen Mitgliederversammlung (via GoTo-Meeting) am Dienstag, 4. Mai, ab 20 Uhr ein. Themen sind die Direktkandidatur von Dietmar Johnen im Wahlkreis 202, der Stand der Koalitionsverhandlungen in Mainz sowie Berichte aus den Fraktionen.

Spannend dürfte sein, wie sich die Grünen bei den Landratswahlen positionieren. Kandidat Andreas Kruppert (CDU) wird jedenfalls im Meeting schon mal vorgestellt.