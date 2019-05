Kommunalwahl 2019 : Grüne verlieren, SPD gewinnt gegen den Trend

Bitburg Die AfD bleibt draußen. Die Partei, die in den Kreistag und das europäische Parlament einzieht, schafft es nicht in den Bitburger Stadtrat. Die Grünen verlieren trotz des allgemeinen Höhenflugs ihrer Partei einen Sitz.

Verluste müssen nicht nur die Grünen, sondern in Bitburg vor allem auch die CDU einstecken. Die Christdemokraten fahren ein Minus von drei Prozentpunkten im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 ein. So viel hat keine andere Stadtrats-Fraktion verloren. Mit 26 Prozent kommt die CDU nun auf sieben statt wie bisher acht Mandate.

Während die Grünen aber trotz eines Höhenflugs auf Kreisebene in der Stadt an Einfluss verlieren, sind die Einbußen im Stadtrat deutlich geringer als jene im Kreistag, wo die Talfahrt mit einem Minus von acht Prozentpunkten weitaus dramatischer ausfällt als im Stadtrat. Mögen die Einbußen auch schmerzen, die CDU bleibt stärkste Fraktion. Bestes Ergebnis macht Fraktions-Chef Michael Ludwig mit 2667 Personenstimmen, der auf Listenplatz 1 gestartet ist.

Wahlsieger ist ganz klar die SPD. Mit dem Mötscher Ortsvorsteher Heiko Jakobs auf Listenplatz 1 fahren Bitburgs Sozialdemokraten 16,2 Prozent ein – und erobern damit – wie auch FBL und Liste Streit – fünf Mandate. So viel wie die SPD (1,9 Prozentpunkte) hat keine andere Fraktion zugelegt. Und an diesem Erfolg hat Jakobs, der mit 2160 Personenstimmen das für seine Partei beste Ergebnis holt, seinen Anteil.

Die Zuwächse der SPD im Stadtrat sind umso bemerkenswerter, weil sie völlig gegen den Trend sind. So hat die Partei beispielsweise auf Kreisebene Einbußen von 3,6 Prozentpunkten zu verschmerzen. In Bitburg sind die Sozialdemokraten nach CDU und FBL drittstärkste Fraktion und haben mehr Stimmen für sich gewinnen können als FBL (plus 0,8 Prozentpunkte) und die FDP (plus 1,7 Prozentpunkte).