Eissporthalle : Grünes Licht für Schlittschuhläufer

Noch ist sie leer, die Eisbahn in Bitburg. Das dürfte sich am Freitag jedoch ändern. Foto: TV/Anja Theis

Bitburg Am 13. März musste die Eissporthalle in Bitburg coronabedingt schließen. Gut sechs Monate später steht der neue Eröffnungstermin fest: Am Freitag, 2. Oktober, beginnt ab 14 Uhr die Eisbahnsaison 2020/2021.

Bereits im Vorfeld wurde im Stadtrat Bitburg heftig diskutiert, ob die Eishalle im Oktober wieder ihre Pforten öffnen kann – und wenn ja, wie. Rund 40 000 Gäste zieht es jedes Jahr auf die Eisfläche. In der neuen Saison ein kaum zu erreichendes Ziel, denn die Besucherzahl ist begrenzt. Das bedeutet im Klartext: Weniger Einnahmen bis hin zu großen Einbußen. Die Stadt muss in einer guten Saison schon 120 000 Euro beisteuern, um den Verlust des Eishallenbetriebs auszugleichen. Trotzdem öffnet die Eishalle am morgigen Freitag. „Weil man Angebote für Jugendliche, aber auch Erwachsene, aufrechterhalten möchte“, sagt Elfriede Grewe von der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg (BVB).

Ein Konzept zur Sicherstellung des Betriebs liegt seit wenigen Tagen vor. Darin heißt es, dass im gesamten Bereich der Eishalle eine Maske getragen werden muss, außer auf der Eisfläche. Nur Gäste ohne Erkältungssymptome wie Husten, Fieber oder Atemnot dürfen nach vorheriger Registrierung die Eissporthalle betreten. Das entsprechende Kontaktformular kann man auf der Homepage der Eishalle herunterladen, vorab zu Hause ausfüllen und an der Kasse abgeben. Alternativ liegt das Formular auch im Eingangsbereich aus. Ein Zutritt ohne Registrierung ist nicht möglich. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern soll von allen Gästen eingehalten werden. Ausnahmen bilden Familien und feste Gruppen. Die maximale Besucherzahl ist auf 200 beschränkt, 150 dürfen gleichzeitig aufs Eis.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Seit dem 25. September wird das Eis gemacht. Betriebsleiter Marco Brück weiß, wie: „Unter der Eisfläche ist eine Betonplatte und in dieser Betonplatte sind Kälterohre aus Stahl verlegt. Durch diese Rohre fließt Ammoniak, damit kühlen wir die Piste. Wir machen das Eis mit einer großen Maschine, die hat einen Schnee- und einen Wassertank, die werden miteinander verbunden, dann fährt der Eismeister pro Schicht ungefähr 4 000 Liter Wasser auf.“ Insgesamt 60 000 Liter werden für die Eisfläche genutzt. Die weiße Farbe entstehe durch eine Wasser-Kreidemehl-Mischung, die mit einer kleineren Maschine dünn auf die Bahn gesprüht wird. „Durch die Kälte friert das sofort an.“

Wie sieht es für Eishockeyspieler und Eiskunstläufer in dieser Saison aus? Auch der Eissport wird unter Hygieneauflagen (wie eine begrenzte Anzahl an Sportlern in Umkleiden und auf der Eisfläche) zurückkehren, weiß Irene Weber, 1. Vorsitzende der Bitburger Eissportvereine e.V. Am 3. Oktober sollen sowohl Eishockey als auch Eiskunstlauf-Trainings endlich wieder „on ice“ anlaufen. Wie Wettbewerbe zukünftig ausgetragen werden sollen, müsse noch im Detail geklärt werden. Weber ist jedoch zuversichtlich, dass man mit beschränkter Zuschauerzahl bald wieder gegen andere Sportler antreten kann: Die Halle sei auf mehreren Seiten offen, es gebe also folglich weniger Probleme mit Aerosolen. „In dem Fall ein Glück.“

Die Eisbahnsaison 2020 birgt viele Herausforderungen für Betreiber und Gäste. Mit den Maßnahmen sollen alle Beteiligten geschützt werden. „Ich hoffe auf einen reibungslosen Ablauf ohne Coronafall“, sagt Grewe abschließend.

Eismeister Philipp Dahm versiegelt die Werbung, die aus Stoffbändern besteht, per Hand. Erst dann kann die große Maschine drüberfahren. Foto: TV/Anja Theis