Bildung : Schule sucht junge Mitarbeiter für FSJ

Gerolstein (red) Die Grund- und Realschule plus Gerolstein sucht junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren möchten. Das FSJ wird in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz angeboten.

Vorraussetzung ist der Abschluss der mittleren Reife. Zu den Arbeitsfeldern gehören unter anderem die Unterstützung der Lehrkräfte im Unterricht, bei Ausflügen, Unterrichtsgängen und Klassenfahrten sowie Aufsichten und die Hausaufgabenbetreuung. Bewerbungen an: Grund- und Realschule plus, Schulleitung, Lissinger Straße 26a, 54568 Gerolstein.oder per E-Mail an info@grsplus-gerolstein