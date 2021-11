Seminar : Grundregeln der Pressearbeit Seminar für Ehrenamtler

Bitburg Die Ehrenamtsagentur der Stadt Bitburg bietet in Kooperation mit dem Netzwerk der Engagierten Stadt Bitburg am Samstag, 4.Dezember, von 10 bis 12 Uhr in den Räumen der Volkshochschule Bitburg ein kostenloses Seminar für Vereine, ehrenamtliche Initiativen und engagierte Menschen zum Thema „Grundregeln für Berichterstattungen im Trierischen Volksfreund, dem Wochenspiegel und den Bitburger Rathausnachrichten“ an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der sichere Umgang mit Textformen und Fotos für die Medien und mit Medienvertretern ist eine wichtige Voraussetzung, um den eigenen Verein, die eigene Initiative beziehungsweise das ehrenamtliche Engagement erfolgreich in den Medien zu präsentieren und in der Öffentlichkeit darzustellen.

Durch die Referentin des Seminars, Nora John, Redakteurin beim Trierischen Volksfreund, erhalten die Teilnehmer Information und Wissen unter anderem zu folgenden Themen und Fragen:

Textformen: Ankündigung, Nachbericht, besondere Ereignisse und Personen. Was muss ich bei den einzelnen Textformen beachten? Welche Informationen sollten in einem Text enthalten sein?

Wie kann man sich die Arbeit leichter machen?

Wann verfasse ich selbst den Text, wann lohnt es sich, bei der Zeitung nachzufragen, ob ein Reporter kommt? Wie bekomme ich meinen Artikel in die Zeitung? Wie kann ich Kontakt aufnehmen?

Fotos: Was muss ich beachten, welche Angaben sind wichtig? Welche rechtlichen Dinge bezüglich Datenschutz oder Urheberrecht müssen beachtet werden?

Im Anschluss an das Seminar können Fragen gestellt werden.