Benefizaktion : Karlshausener Grundschüler ernten über 500 Kilo Kartoffeln für die Tafel

Karlshausen (red) „Ab in die Kartoffeln!“, hieß es für die Dritt- und Viertklässler der Grund­schule Karlshausen. Auf Einladung von ­­Josef Steins halfen sie auf seinem Kartoffelacker bei der Ernte. Mit Handschuhen ausgerüstet, stürzten sich die Kinder in die Arbeit und waren mit viel Spaß dabei.

Schnell hatten sie eine große Menge Kartoffeln in Körbe gerafft.

Zur Belohnung erhielt jeder der fleißigen Helfer einen dicken Sack voll davon. Die übrigen wurden in Tüten gepackt. Mehr als 500 Kilo Kartoffeln kamen zusammen. Diese wurden an die Tafel gespendet.