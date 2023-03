Großprojekt in Bitburg Grundschule Süd: Container bleiben länger, Zeitpunkt für Abriss der Turnhalle steht

Bitburg · Mitvertrag verlängert: Mindestens zwei weitere Jahre lang wird in der Grundschule Süd teilweise in Containern unterrichtet. Beim Millionenprojekt Schulsanierung und -erweiterung gibt es Fortschritte – vor allem der alten Halle geht es bald an den Kragen.

31.03.2023, 08:41 Uhr

2020 wurden die Container an der Grundschule Süd in Bitburg aufgestellt. Sie bleiben bis mindestens 2025/26. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Knapp drei Jahre sind vergangen, seit an der Grundschule Süd in Bitburg Container aufgestellt werden. „Container“ – ein Wort, bei dem man nicht wirklich an gute Bedingungen, geschweige denn Komfort für die Schülerinnen und Schüler denkt. Dass es ich bei der Ungemütlichkeit der provisorischen Unterrichtsräume um ein Vorurteil handelt, davon konnte sich der TV direkt nach dem Aufbau überzeugen.