Leserin meldet sich Beschwerde über Grundschulweg in Seffern – Kreis sieht Problem, aber wenige Lösungen

(ct) Eine Frau aus Seffern hatte der Kreisverwaltung mitgeteilt, dass die Bussituation für Erst- und Zweitklässler „eine Zumutung“ sei. Die Schüler aus Seffern seien verpflichtet aus dem Dorf heraus zu Fuß einen steilen Berg nach oben zu laufen und dabei eine viel befahrene Straße zu passieren. Der Grund dafür sei, dass an der Schule kein Wendeplatz für den Bus vorhanden sei. „Finde ich nicht gerechtfertigt“, schildert die Frau. Früher seien die Busse auch bis zur Schule gefahren. „Wer denkt an die Sicherheit unserer Kinder?“, warnt die Frau mit der Bitte, das System schnellstmöglich zu überdenken, „ehe einem Kind etwas Schlimmeres zustößt“. Der TV hat sich in Seffern umgehört. Ein Vater dort sagt, dass die Situation definitiv nicht so schlimm sei: „Dann hätte jedes Sefferner Kind ein Risiko“, sagt er, „Weil die müssen alle diese Strecke gehen. Und das seit 60 Jahren – so lange steht die Schule an dieser Stelle.“ Außerdem sei das Thema breit diskutiert worden. Gemäß der Bestimmungen muss ein Bus in einem Zug wenden können. Er darf nicht zurücksetzen, ohne, dass ein zweiter Busfahrer dabei ist, der ihn einweist. In Bezug auf die Sicherheit verweist der Vater darauf, dass die Kinder jeden Morgen von einem Lehrer am Bus abgeholt würden und den Weg deswegen nicht alleine und auch nicht mit Gefahr gehen müssten.