Leserin meldet sich Beschwerde über Grundschulweg in Seffern – Kreis sieht Problem, aber wenige Lösungen

Nicht alle Eltern sind zufrieden damit, wie ihre Kinder in die Schule kommen. Beispiel: Eine Frau aus Seffern, deren E-Mail an die Kreisverwaltung uns zugespielt wurde. Darin beschreibt sie, dass die Bussituation für Erst- und Zweitklässler „eine Zumutung“ sei. Die Schüler aus Seffern seien verpflichtet, aus dem Dorf heraus zu Fuß einen steilen Berg nach oben zu laufen und dabei eine viel befahrene Straße zu passieren. Der Grund dafür sei, dass an der Schule kein Wendeplatz für den Bus vorhanden sei. „Finde ich nicht gerechtfertigt“, schildert die Frau. Früher seien die Busse auch bis zur Schule gefahren. „Wer denkt an die Sicherheit unserer Kinder?“, warnt die Frau mit der Bitte, das System schnellstmöglich zu überdenken, „ehe einem Kind etwas Schlimmeres zustößt“. Klingt durchaus dramatisch.