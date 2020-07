Freizeit : Übungen im Freien

Mitglieder der Tanzgruppe von Jutta Weides nach dem Reinigen der Freizeitanlage zwischen Trimport und Dahlem und dem Aufbau der Bühne. Foto: DJK Eintracht DIST/Valentin Stamer

Sülm (red) Freiwillige der Tanzsportabteilung der DJK Eintracht DIST haben die Bühne in der Open-Air-Freizeit­anlage im Wald zwischen Trimport und Dahlem aufgebaut und die Anlage gesäubert. So können sich alle Tanz- und Gymnastikgruppen des Sportvereins wieder treffen und gemeinsam in freier Natur proben.



