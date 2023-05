Gruppenkläranlage Unteres Prümtal dient Menschen und Umwelt Abwasserklärung als Beitrag zum Artenschutz

Grußwort der Ministerin In ihrem Grußwort betonte Ministerin Eder, dass Kommunale Kläranlagen – wie die Gruppenkläranlage (GKA) Unteres Prümtal – dauerhaft eine leistungsstarke und energieeffiziente Abwasserbehandlung in der Region sichern würden. Der Umbau und die Erweiterung sowie der Anschluss der Ortsgemeinde Irrel an die GKA verminderten die Belastung der Prüm beziehungsweise der Sauer, insbesondere durch geringere Phosphoreinträge.