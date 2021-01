Nachfolger für Leiter Werner Streit gefunden : Günter Leers will Speicherer Museum neu aufstellen

Info

Bereits rund um das Jahr 1910 kam die Idee auf, in Speicher ein Heimatmuseum einzurichten. Die Pläne scheiterten allerdings jahrzehntelang daran, dass sich dafür keine passenden Räumlichkeiten in der Stadt fanden. Dies änderte sich erst 1987 mit dem Umzug der Verbandsgemeindeverwaltung in das neue Rathaus in der Bahnhofstraße. Sodass der um 1920 errichtete Altbau für das Heimatmuseum frei wurde. 1988 feierte die Ausstellung dann Eröffnung, die über die Jahre von Leiter Werner Streit immer weiter ergänzt, ausgebaut und restauriert wurde. Ab 2009 erfuhr das Museum dann eine umfassende Sanierung, bevor es 2014 wiedereröffnete.