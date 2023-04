Von der ersten „Sechs“ in der Schule bis zu Wer wird Millionär Der nette Jauch von nebenan – so war der Auftritt des Fernseh-Stars in der Bitburger Stadthalle

Er bringt sie früher oder später alle nach Bitburg. Ob Theo Zwanziger, Gregor Gysi oder Lea Linster: Bei Herbert Fandel geben Prominente in Wohnzimmer-Atmosphäre seit 2010 regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Die Veranstaltungsreihe ist längst über den Eifelkreis hinaus bekannt. Ein neuer Rekord war die Runde mit Günther Jauch: 780 begeisterte Besucher in der restlos ausverkauften Stadthalle.