CORONA : Gut besucht: Sichtungsstelle in Körperich

KÖRPERICH (uhe) Mehrere Dutzend Menschen aus dem Eifelkreis haben am Mittwoch die Corona-Sichtungs- und Beratungsstelle in Körperich aufgesucht. Nur wenige von ihnen wurden letztlich auch auf das Virus getestet, viele andere dafür aber auch ärztlich beraten. Alle blieben dabei in ihren Fahrzeugen. Im Gegensatz zur täglich geöffneten Sichtungsstelle in Bitburg handelte es sich bei der Station in Körperich aber nur um eine mobile Tages-Sichtungsstelle. Das Angebot des DRK richtete sich vor allem an Menschen aus dem Grenzgebiet, da deren Anteil unter den Getesteten in Bitburg bislang vergleichsweise gering war. Eine weitere Tages-Sichtungsstelle wird am Freitag, 27. März, in Daleiden eingerichtet. Aufgesucht werden kann diese von 10 bis 14 Uhr. Foto: Uwe Hentschel