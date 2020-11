Kommentar : Gut, dass es das Netzwerk gibt

Foto: TV/Eltges, Stefanie

Das Thema Demenz geht alle an. Denn jeder kommt irgendwie damit in Berührung. Auch wer aufgrund seines jugendlichen Alters noch gar nicht an sowas denken mag, es kann der eigene Vater, die Oma oder sonst ein Verwandter sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Oder der Kunde im Geschäft in der Bank, in der Bahn oder wo auch immer. Und es ist gut, hellhörig zu sein und richtig zu reagieren. Hilfe bietet dabei das Demenz-Netzwerk. Es ist gut, dass es so etwas nicht nur in der Eifel, sondern deutschlandweit gibt.