Durch Landesprogramm Gut fürs Klima: Wolsfelder Schulhof soll grüner werden

Wolsfeld · Die Sanierung von Grundschule und Turnhalle in Wolsfeld ist in trockenen Tüchern. Dazu kommt jetzt eine weitere Verbesserung: Der Schulhof soll dank eines Landesprogramms grüner werden. Was schwebt den Planern vor?

04.10.2023, 06:15 Uhr

Foto: dpa/Lars Klemmer

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Erinnerungen an die eigene Schulzeit: Wenn’s klingelte, wurde gelacht. Nicht, dass der Unterricht zwischen schön schreiben und richtig rechnen lernen keinen Spaß gemacht hätte, aber: Das wirklich wichtige waren doch die Pausen. Da wurde gekickt, gesprungen und an manchen Schulen sogar gerutscht. Nur recht grau war es meist, strotzte das Gros der Schulhöfe doch nicht von vielen Pflanzen.