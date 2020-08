Spende : Gut gearbeitet und dann gespendet

Wißmannsdorf Im Namen der Mitarbeiter des gesamten Regionalzentrums des Verteilnetzbetreibers Westnetz aus Trier überreichte Rüdiger Junghanns, Sicherheitsfachkraft am Standort Trier, gemeinsam mit Matthias Petry, Netzbetriebsmeister von Westnetz im Eifelkreis Bitburg-Prüm und weiteren Kollegen, eine Spende in Höhe von 1250 Euro an die Kreisjugendfeuerwehr des Eifelkreises Bitburg-Prüm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken