Kommentar : Kita Novelle ist gut gedacht, aber schlecht gemacht

Foto: TV/Friedemann Vetter

Die Ampelregierung will die Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz verbessern. Und bietet Eltern ab ersten Juli einen Rechtsanspruch darauf an, ihr Kind für durchgängig sieben Stunden in die Kita zu schicken. Gut gemeint war das sicher, aber leider nicht gut gemacht.