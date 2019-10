Neubaugebiete in der Verbandsgemeinde Speicher : Mehr als die Hälfte der Grundstücke sind noch unbebaut

Speicher Die Orte in der VG Speicher haben in den vergangenen Jahren einige Neubaugebiete ausgewiesen. Auf mehr als der Hälfte der Grundstücke stehen aber nach wie vor keine Häuser.

In den Ortschaften rund um Speicher gibt es Platz satt. Theoretisch. Denn bislang finden sich viele dieser vor Jahren ausgewiesenen Baugrundstücke nur auf dem Papier. 272 von 482 Baustellen, somit also mehr als die Hälfte der in Bebauungsplänen festgehaltenen Gelände, sind nach wie vor nicht erschlossen. Das geht aus Antworten der Verbandsgemeinde Speicher auf eine TV-Anfrage hervor.

Vom Neubaugebiet in Beilingen (56 Grundstücke) ist bislang ebenso-

wenig zu sehen wie von den ausgewiesenen Gebieten in Herforst (78), Hosten (11) und Philippsheim (17). Auch rund um die „Weinstraße“ in Speicher steht nach wie vor keines der geplanten 106 Häuser. Dabei wurden all diese Baugebiete bereits in den Jahren zwischen 2004 und 2006 deklariert.

Info Bevölkerung in der Verbandsgemeinde Die Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Speicher stagniert seit 2016 bei etwa 8660 Menschen. Wühlt man etwas tiefer in die Vergangenheit, hat sich aber statistisch doch was getan.Lebten doch im Jahr 2009 noch rund 440 Personen weniger rund um die Töpferstadt. Den größten Anteil an diesem Anstieg von rund 5,5 Prozent hat die Stadt Speicher. Sie zählt rund 300 Menschen mehr als 2009. Aber auch die Gemeinden Herforst, Spangdahlem und Preist sind gewachsen. Bei der VG-Verwaltung erklärt man sich das so: Nach wie vor sei das Bauland vergleichsweise günstig, die Lage im Dreieck zwischen Bitburg, Wittlich und Trier ein Standortvorteil. Noch wesentlicher seien aber, schreibt Bauamtsleiter Edmund Weimann, „die Erfolge in der Verbesserung der kommunalen Infrastruktur“. So habe Speicher mittlerweile eine der modernsten Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz und ein neueröffnetes privates Gymnasium. Zudem gebe es fünf niedergelassene Ärzte, eine Zahnklinik, diverse Zahnarztpraxen, sowie Fachärzte, Supermärkte und „ein gutes Arbeitsangebot“. „Im ländlichen Raum ist das überdurchschnittlich“, sagt Weimann.

Zu tun hat das mit der Air-Base Spangdahlem. 2016 hat das Land die Lärmschutzzonen für das US-Militärgelände überarbeitet (der TV berichtete) – mit Folgen für die Entwicklung der Gemeinden. Denn wenn ein Gelände in der sogenannten Tagesschutzzone 1 landet, dürfen dort keine Baugebiete entstehen.

Schon Jahre zuvor stand fest, dass ein Gutachten kommen wird. Und dies bewog die Ortschaften, nach Angaben der VG-Verwaltung, dazu, fleißig Bebauungspläne für zehn Jahre zu erstellen. Auf Vorrat sozusagen – selbst wenn dafür kurzfristig vielleicht gar kein Bedarf bestand.

So kommt es nun, dass viele Gemeinden mit den Plänen deutlich weiter sind als mit der Umsetzung. Sichtbar voran ging es in den vergangenen Jahren lediglich in Preist, Spangdahlem, Orenhofen und vor allem in Speicher.

Das Grundzentrum wächst seit Jahren massiv. Inzwischen leben im größten Ort der Verbandsgemeinde gut 3500 Menschen. Das sind fast 400 mehr als 2009. In zehn Jahren kann die Kleinstadt also gut zehn Prozent Zuwachs verzeichnen. Eine beachtliche Entwicklung, die in der VG beispiellos ist. Denn insgesamt ist die Bevölkerung in der Kommune nicht gestiegen. Sie liegt seit zehn Jahren unverändert bei etwa 8660 Einwohnern (siehe Info).

In Speicher aber wird der Platz langsam eng. Die 36 Grundstücke im ersten Abschnitt des Neubaugebietes „Lermesbrück“ waren schnell belegt. Ende des Jahres will die Gemeinde – das ist beschlossene Sache – die nächsten 42 Flächen erschließen. Danach bleibt am Ortsausgang Richtung Herforst Platz für 15 weitere Baustellen. Erst dann will sich die Gemeinde an die „Weinstraße“ machen.

In Preist rollen die Bagger schon. 15 Häuser sollen „Vor der Langheck“ entstehen. Das Orenhofener Baugebiet „Auf Baul“ ist etwas größer und schafft Platz für rund 42 Wohngebäude. Auch hier sind die Arbeiten bereits im Gang. In Spangdahlem decken die vorhandenen Baugebiete derzeit noch den Bedarf. In den vergangenen Jahren wurden 28 Grundstücke im „Dahlemer Weg“ und „Hinter Liß“ erschlossen.

Nicht so recht vorangehen, will es hingegen in Herforst. Die Planungen für ein Neubaugebiet am Sportplatz laufen in der Gemeinde seit 2006. Doch noch immer wurde keins der 27 angedachten Grundstücke erschlossen. Schwierigkeiten bereitet es laut Ortsbürgermeisterin Sigrid Heinemann, ein geeignetes Konzept für die Entwässerung des Geländes zu finden. Daran wird derzeit gearbeitet. Mit einem Baubeginn rechnet Heinemann im nächsten Jahr.

Weniger optimistisch schauen die Beilinger in die Zukunft. Der frischgewählte Ortsbürgermeister Norbert Schröder rechnet nach eigenem Bekunden „nicht damit, dass wir das Neubaugebiet Hobischt in den nächsten Jahren erschließen.“

Baurecht gebe es, doch es fehle an Nachfrage. „Wir sind kein sterbender Ort“, stellt der Dorfchef klar: Einheimische kauften schon mal Flächen im Ort. Nur von außer­halb gebe es kaum Anfragen. Der Grund, ist sich Schröder sicher, sei der Fluglärm von der Air Base Spangdahlem. Beilingen liegt keinen Kilometer vom Flugplatz entfernt und direkt in der Start- und Landeschneise der Jets. „Die Lärmbelastung ist schon enorm“, sagt der Ortschef. Den Krach halte nur aus, wer ihn gewöhnt ist.

Fernab vom Fluglärm scheiterte das Neubaugebiet in Philippsheim bislang auch an der Nachfrage. Vor 14 Jahren wurde das Gelände ausgewiesen. Seitdem wurden die Pläne aber nicht weiter verfolgt. Einfach, weil sich keine Bauwilligen fanden.

In Hosten scheiterte das Baugebiet bislang hingegen nicht an der Nachfrage. Sondern am Geld, wie Ortsbürgermeister Peter Reichertz erklärt. Die 170-Einwohner-Gemeinde verfüge nicht über ausreichende Finanzen, um Baugrund zu erschließen. Und suche daher einen privaten Investor, der das Baggern übernimmt.

Solange sich keiner findet, schließen die Hostener weiter Baulücken im Ort, sagt Reichertz. In den vergangenen Jahren hätten einige private Grundstücke den Besitzer gewechselt und so Platz für Häuser geschaffen.