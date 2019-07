Ausbildung : Gut gerüstet für die Landwirtschaft

Bitburg Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel verabschiedet 18 staatlich geprüfte Wirtschafter.

(red) Jetzt geht es in die Betriebe: Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel hat in Bitburg 18 Fachschüler, die die Prüfungen zum staatlich geprüften Wirtschafter Landbau bestanden haben, verabschiedet. DLR-Leiterin Anja Stumpe, Stefan Lehnertz von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier und Manfred Zelder, Vizepräsident des Bauernverbandes wünschten den Absolventen viel Erfolg.

Die Frage, ob ein Kuhstall mit allem Komfort und moderner Technik heute überhaupt noch noch bezahlbar ist, stellte sich eine Schülergruppe im Rahmen ihrer Projektarbeit und plante einen tiergerechten Stall. Das Ergebnis wurde bei der Abschlussfeier vorgestellt. Das Fazit der Schüler: „Wir haben unseren Stall von Anfang an so ausgearbeitet, dass er möglichst kostengünstig wird, um noch einen Gewinn realisieren zu können. Unser Ergebnis war erschreckend. Ohne eine Förderung des Stallbaus wäre kein Gewinn erzielbar.“

Juliane Romberg, Leiterin der Abteilung Schule, erläuterte die Entwicklung des Wissenstandes der Absolventenklasse. Die Grundlagen der Produktionstechnik werden in der Berufsschule erarbeitet. In der Fachschule wird neben den betriebswirtschaftlichen Kenntnissen die Produktionstechnik vertieft und die Umsetzung in den landwirtschaftlichen Betrieben analysiert und geplant. Schülersprecher Hendrik Zender ergänzte den Schulbericht aus Sicht der Schüler.